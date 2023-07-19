Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Alasan Park Hang-seo sang Rival Shin Tae-yong Tak Cocok Latih Persib Bandung, Nomor 1 Faktor Terkuat!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |18:20 WIB
3 Alasan Park Hang-seo sang Rival Shin Tae-yong Tak Cocok Latih Persib Bandung, Nomor 1 Faktor Terkuat!
Berikut 3 alasan Park Hang-seo tak cocok latih Persib Bandung. (Foto: VFF)
A
A
A

SEBANYAK 3 alasan Park Hang-seo sang rival Shin Tae-yong tak cocok latih Persib Bandung akan diulas Okezone. Nama Park Hang-seo muncul sebagai satu dari sekian nama yang disebut-sebut bakal menggantikan posisi Luis Milla di Persib Bandung.

Sejumlah Bobotoh di media sosial antusias ketika mendengar nama Park Hang-seo dikait-kaitkan dengan Persib Bandung. Hanya saja, kehadiran pelatih asal Korea Selatan ini justru berpotensi menghadirkan petaka bagi Maung Bandung.

Ada sejumlah alasan yang menunjukan Park Hang-seo tak cocok melatih Persib Bandung di lanjutan Liga 1 2023-2024. Apa saja?

Berikut 3 alasan Park Hang-seo sang rival Shin Tae-yong tak cocok latih Persib Bandung:

3. Adaptasi

Park Hang-seo

Persib Bandung dikenal sebagai tim besar yang tentunya memiliki target besar di setiap musimnya. Hanya saja, beban itu belum tentu bisa langsung diemban Park Hang-seo.

Sebab, Park Hang-seo membutuhkan adaptasi untuk mengenal kultur atau budaya sepakbola di Indonesia. Ditambah lagi, Park Hang-seo menggunakan bahasa Korea Selatan, bahasa yang tak dikuasai pemain-pemain Maung Bandung.

Jika Bobotoh dan manajemen mau menikmati prosesnya, mungkin Park Hang-seo bisa dipertimbangkan sebagai pengganti Luis Milla. Namun, jika hasil instan yang ingin didapat, Park Hang-seo bukan sosok yang tepat.

Halaman:
1 2
      
