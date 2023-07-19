Umuh Muchtar Desak Manajemen Persib Bandung Segera Bereskan Permasalahan dengan Para Suporter

UMUH Muchtar desak manajemen Persib Bandung segera bereskan permasalahan dengan para suporter. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) mengaku sudah tahu soal masalah di antara manajemen dan Viking Persib Club (VPC).

Komunitas suporter fanatik Persib tersebut menyoroti masalah tiket untuk laga kandang yang diterapkan manajemen PT PBB di Liga 1 2023-2024. Akibatnya, VPC untuk sementara memilih absen mendukung tim kesayangannya secara langsung.

"Saya sudah kasih tahu jangan ikut terlibat dan jangan ada yang bicara mengenai suporter. Karena saya yakin suporter juga di Bandung, Bobotoh juga sudah mulai dewasa dan mereka juga punya hak. Jadi silahkan kalau masih bisa dimengerti dan selama kita bisa atasi," kata Umuh Muchtar di Bandung, Rabu (19/7/2023).

Umuh menolak untuk membela satu pihak saja. Oleh karena itu, dia berharap agar manajemen PT PBB dan Viking Persib Club segera menemui jalan tengahnya.

"Karena saya berangkat dari Bobotoh dan merasakan lah bagaimana sekarang Bobotoh keadaannya," tuturnya.