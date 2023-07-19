Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

42 Wasit Liga 1 dan Liga 2 Ikuti Pelatihan VAR Lagi Selama 5 Hari

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |18:01 WIB
42 Wasit Liga 1 dan Liga 2 Ikuti Pelatihan VAR Lagi Selama 5 Hari
Para wasit Liga 1 dan Liga 2 ikut pelatihan VAR (Foto: Liga Indonesia Baru)
SEBANYAK 42 wasit Liga 1 dan Liga 2 ikuti pelatihan Video Assistant Referee (VAR) lagi selama lima hari. Kali ini, para wasit tersebut mendapatkan materi bertemakan VAR Theoritical Education.

Ada 18 wasit dari Liga 1 dan 24 wasit dari Liga 2, kemudian ada 10 orang yang nantinya bertugas sebagai replay operator. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari dari 17 Juli hingga 21 Juli 2023 di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan.

VAR

Beberapa materi khusus dibahas pada pelatihan VAR Theoritical Education. Pada hari pertama misalnya, dibahas Laws Of The Game (LOTG) 2023/2024 dan offside deliberate play (intro and analysis). Pada dua hari berikutnya, dimatangkan tentang challenges (intro and analysis), red card incidents (VAR Test), handball (intro and analysis), sampai dengan penalty area incidents (intro and analysis).

Sebelumnya, di awal bulan, para wasit juga sudah mendapatkan materi VAR Education. Sama dengan yang sebelumnya, agenda ini juga dijelaskan oleh Subkhidin selaku Lead Instructure dari FIFA.

Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru (LIB) sekaligus VAR Project Leader, Asep Saputra, mengatakan VAR Theoritical Education ini merupakan pelatihan berikutnya usai pengenalan VAR secara umum kepada wasit Liga 1 dan Liga 2. Dia harap para wasit bisa benar-benar fokus agar di pelatihan berikutnya bisa lebih maksimal.

