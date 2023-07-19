Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Umuh Muchtar Klaim Persib Bandung Kantongi Empat Nama untuk Pelatih Baru, Ada Park Hang-seo?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |17:34 WIB
UMUH Muchtar klaim Persib Bandung kantongi empat nama untuk pelatih baru. Beberapa nama yang telah dikaitkan dengan Persib di antaranya adalah Mario Gomez, Paul Munster hingga Park Hang-seo.

Maung Bandung – julukan Persib – ditinggal Luis Milla pada Sabtu 15 Juli 2023 lalu. Umuh mengatakan bahwa Persib sudah punya empat kandidat yang semuanya pelatih asing, namun dia enggan membeberkan keempat nama tersebut.

Park Hang-seo

"Kemarin yang disampaikan ke saya ada empat, ada empat kandidat. Asing semuanya juga. Tapi nanti bagaimana dari manajemen yang akan memilih," kata Umuh Muchtar di Bandung, Rabu (19/7/2023).

Pria yang akrab disapa Wak Haji Umuh (WHU) ini memastikan tidak akan mengintervensi mengenai sosok pelatih yang pantas menangani Persib. Baik yang sudah memiliki pengalaman di Liga Indonesia ataupun tidak.

"Kalau punya pengalaman juga kalau tidak membawa kebaikan juga buat apa. Nanti pun juga dari manajemen yang menentukan dan kayaknya tidak yang pernah melatih di sini," bebernya.

Umuh Muchtar mengaku hanya berharap agar sang pelatih baru bisa beradaptasi dengan sepakbola Indonesia selekas mungkin. Faktor yang mungkin menjadi penghalang adalah bahasa, tentunya.

"Ya pokoknya yang bisa menyesuaikan, tahu karakter-karakter dan bisa cepat membaca. Karena tidak segampang itu apalagi orang baru pasti kikuk, itu pasti ada. Tapi kita doakan lah semoga tidak ada masalah dan cepat ada penyelesaian dan ada pelatih baru," harapnya.

Halaman:
1 2
      
