HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ezra Walian dan Pemain Persib Bandung Lain Makan Nasi Rames Berjamaah, Langsung Jadi Sorotan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |16:00 WIB
Ezra Walian dan Pemain Persib Bandung Lain Makan Nasi Rames Berjamaah, Langsung Jadi Sorotan!
Ezra Walian disorot netizen karena makanannya (Foto: Twitter/persib)
A
A
A

EZRA Walian dan pemain Persib Bandung lain makan nasi rames berjamaah, langsung jadi sorotan! Hal ini setelah Ezra Walian mengunggah foto di Instagram Stories pribadinya, @ezrawalian, ketika dirinya dan pemain Maung Bandung-julukan Persib Bandung- lainnya menyantap nasi rames.

Tepatnya saat menghadiri acara syukuran rumah baru milik Beckham Putra Nugraha. Dalam unggahannya, Ezra Walian sempat memamerkan foto sepiring nasi yang berisi berbagai lauk pauk mulai dari ayam goreng, cumi, jengkol, tahu, sayur kangkung, sambal dan kerupuk.

Ezra Walian

Namun, Ezra Walian tak lama kemudian menghapus unggahan foto tersebut. Pasalnya, hal itu mengundang respons negatif dari pencinta sepakbola Indonesia karena dianggap hidangan tersebut tak sesuai dengan standar gizi atlet profesional.

Seperti yang disoroti oleh akun fanbase Timnas Indonesia @timnasgarudainfo. Akun tersebut menyayangkan Ezra Walian dkk yang harus memakan makanan yang tidak sesuai dengan standar nutrisi.

"Susah diperbaiki kalau yang ini, budaya makan Indonesia soalnya memang gak mendukung kehidupan atlet. Jadi perlu effort lebih kalau memang mau terapkan pola makan sehat," tulis akun @timnasgarudainfo.

Selain itu, banyak netizen lain yang juga menyayangkan makanan yang disantap oleh mantan striker Timnas Indonesia itu. Sebab, apa yang dimakan oleh Ezra Walian cs tidak sesuai dengan pola makan yang biasa diterapkan oleh para pesepakbola di Eropa.

“Pemain bola Indonesia makanannya begini? Ko beda sama Eropa yang dijaga banget nutrisinya, berapa yang masuk berapa yang keluar. Bahkan minum alkohol aja di beberapa club hanya boleh pas off season atau pas pesta menang juara,” tulis @feelmyaespa.

“Sedih juga ya mantan pemain liga eropa di sini makanannya begini,” timpal @dandydwicahyo.

