HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Foto Ini, Luis Milla Diisukan Latih Bali United di Liga 1 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |11:38 WIB
Gara-Gara Foto Ini, Luis Milla Diisukan Latih Bali United di Liga 1 2023-2024
Luis Milla diisukan latih Bali United/Foto: MPI
A
A
A

GARA-gara foto ini, Luis Milla diisukan latih Bali United di Liga 1 2023-2024. Sekadar diketahui, Luis Milla baru saja resmi mengundurkan diri dari jabatan pelatih Persib Bandung pada Sabtu (15/7/2023) lalu karena masalah keluarga sehingga dirinya memutuskan untuk kembali ke Spanyol.

Beberapa hari setelah mundur dari kursi pelatih Maung Bandung -julukan Persib Bandung, Luis Milla mengunggah ulang foto akun Instagram @indopadel ketika dirinya dan rekannya berada di sebuah lapangan tenis di Bali. Akun tersebut mengucapkan terima kasih kepada juru taktik asal Spanyol itu.

 Luis Milla

"Terima kasih Luis atas kemurahan hati Anda dan cinta dengan @INDOPADEL," tulis @indopadel di Instagram Storiesnya, seperti dikutip dari akun TikTok @langkat_tv2.

"Terima kasih. Kami akan bermain tenis di Madrid. Anda memiliki rumah dan klub Anda di Bali. Terima kasih untuk semuanya TEMAN," tambah akun tempat olahraga tenis yang ada di Bali itu.

 BACA JUGA:

Gara-gara foto tersebut, Luis Milla langsung diisukan latih Bali United di Liga 1 2023-2024. Banyak netizen yang menduga bahwa eks pelatih Timnas Indonesia itu akan bertukar jabatan dengan pelatih Bali United, Stefano Cugurra alias Teco.

Mengingat, Teco sendiri sedang mendapatkan tekanan dari fans Bali United untuk segera hengkang karena Serdadu Tridatu gagal meraih hasil positif di dua laga awal. Sebab itu, warganet mengklaim Teco akan melatih Persib Bandung, sedangkan Luis Milla jadi juru taktik Bali United.

"Kayaknya tukeran coach," tulis akun @Bastianbasskoro28.

Halaman:
1 2
      
