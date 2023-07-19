Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Tanpa Bek Andalan di Laga Selanjutnya Usai Hansamu Yama Alami Cedera Kaki Kiri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |06:39 WIB
Persija Jakarta Tanpa Bek Andalan di Laga Selanjutnya Usai Hansamu Yama Alami Cedera Kaki Kiri
Hansamu Yama alami cedera/Foto: Instagram
PERSIJA Jakarta memberikan kabar terbaru mengenai kondisi bek andalannya, Hansamu Yama Pranata. Dokter Persija, dr. Ikhsan Eka Putra mengungkapkan bahwa bek Timnas Indonesia itu mengalami cedera di kaki kirinya.

Seperti diketahui, Hansamu mengalami cedera saat Persija menghadapi Bhayangkara FC di pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Patriot, Bekasi, Minggu (16/7/2023), berhasil dimenangkan Macan Kemayoran, julukan Persija, dengan skor telak 4-1.

Pada laga tersebut, Hansamu menderita cedera di menit ke-28 sehingga tidak dapat melanjutkan pertandingan. Bek berusia 28 tahun itu ditarik keluar digantikan Witan Sulaeman.

Hansamu tidak bisa melanjutkan laga tersebut karena mengalami masalah pada kaki kirinya. Hal tersebut dibenarkan oleh Ikhsan selaku dokter Persija setelah melakukan pemeriksaan medis pada Selasa (18/7/2023).

“Hansamu mengalami masalah di kaki kirinya dan pagi ini kami sudah melakukan MRI (Magnetic Resonance Imaging),” ucap dr. Ikhsan, dikutip dari situs resmi Persija Jakarta, Selasa (18/7/2023).

“Mohon dukungan dan doa Jakmania, agar cedera Hansamu cepat pulih,” lanjutnya.

