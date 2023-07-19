Begini Tuntutan Selangit Wayne Rooney kepada Marcus Rashford yang Baru Perbarui Kontrak di Manchester United

TUNTUTAN selangit Wayne Rooney kepada Marcus Rashford yang baru perbarui kontrak di Manchester United akan dibahas di sini. Sang legenda Manchester United, Rooney, berharap agar Rashford mampu memberikan gelar juara Liga Inggris kepada kubu Old Trafford.

Rashford merupakan salah satu pemain penting di The Red Devils – julukan Manchester United – pada saat ini. Di sepanjang kariernya, bomber berusia 25 tahun itu telah mempersembahkan 123 gol dan 68 assist dari 359 penampilan di semua ajang untuk United.

Rashford resmi memperpanjang kontraknya bersama Manchester United hingga Juni 2028. Terlepas dari segala rumor mengenai masa depannya, hingga dikaitkan dengan Paris Saint-Germain, penyerang Timnas Inggris tersebut memilih menetap di Old Trafford.

Rooney merespons sangat baik kabar ini. Pelatih DC United itu mengakui kalau Rashford merupakan pemain yang memiliki talenta luar biasa. Dia pun berharap pemain asal Inggris itu bisa meninggalkan warisan yang berharga untuk Man United di masa mendatang.

“Saya pikir Marcus Rashford adalah talenta yang luar biasa. Saya senang dia menandatangani kontrak baru. Saya pikir lima tahun ke depan baginya akan menjadi sangat penting dalam warisannya, jika Anda mau,” ucap Rooney, dikutip dari Beinsports, Rabu (19/7/2023).

Rooney kemudian mengutarakan harapannya agar Rashford bisa berkontribusi besar kepada Manchester United. Menurutnya, Rashford punya ambisi untuk bisa selevel dengan para striker top sekaliber Kylian Mbappe atau Erling Haaland. Dia juga dianggap mampu membantu Manchester United menjadi juara liga.