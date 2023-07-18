Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Transfer yang Menghebohkan di Musim Panas 2023, Nomor 1 Jadi yang Termahal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:29 WIB
5 Transfer yang Menghebohkan di Bursa Transfer Musim Panas 2023. (Foto: Instagram/intermiamicf)
A
A
A

TERDAPAT 5 transfer yang menghebohkan di musim panas 2023 ini. Jendela transfer musim panas ini menghadirkan banyak sekali pertukaran pemain yang menarik untuk diketahui.

Beberapa transfer pemain ada yang tidak diduga terjadi, tapi ada juga yang sudah terlihat bahkan sejak musim panas belum dibuka. Beberapa di antaranya bahkan ada yang membuat heboh. Lantas siapa saja pemain yang berhasil membuat kejutan di musim panas 2023 ini?

Berikut 5 Transfer yang Menghebohkan di Musim Panas 2023:

5. Sandro Tonali (Newcastle United)

Sandro Tonali

Sandro Tonali bisa dikatakan nyawa dari permainan AC Milan dalam beberapa musim terakhir. Saking vitalnya, Tonali pun sangat dicintai oleh para fans Rossoneri –julukan AC Milan.

Hanya saja, Tonali justru pergi dari Milan. Kepergian Tonali pun dihargai 64 juta euro atau sekira Rp1 triliun.

4. Karim Benzema (Al Ittihad)

Karim Benzema

Benzema sedang menjalani musim yang apik bersama Real Madrid dalam beberapa musim terakhir. Namun, disaat Benzema mulai bersinar, ia justru memilih untuk meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Ittihad.

Benzema sendiri sejatinya memang tak memutuskan perpanjang kontrak di Madrid. Jadi, ia pun pindah ke Ittihad dengan status bebas transfer.

