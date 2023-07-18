Berkunjung ke Jakarta, Bundesliga dan Borussia Dortmund Bahas Kompetisi Usia Muda dengan PSSI





BERKUNJUNG ke Jakarta, perwakilan Bundesliga dan Borussia Dortmund bahas kompetisi usia muda dengan PSSI. Para delegasi dari Jerman tersebut berada di Jakarta pada 17-18 Juli 2023 ini.

Rombongan Bundesliga dan Borussia Dortmund terdiri dari empat orang. Mereka adalah Christian Diercks sebagai Head of the Academy Borussia Dortmund, Dennis Kittel sebagai Head of Sales and Strategic Projects Bundesliga International, Verena Leidinger sebagai Manager International and New Business Borussia Dortmund, dan Tizian Ibach sebagai Manager Business Development and Marketing Bundesliga International.

Pada Senin (17/7/2023), Ratu Tisha Destria selaku Wakil Ketua Umum PSSI menerima kedatangan rombongan tersebut dan langsung melaksanakan meeting dan diskusi. Yang menjadi fokus kedua pihak dalam pembahasannya adalah kompetisi usia muda di Indonesia. Selain itu juga soal pengembangan dan pembinaan pemain di kompetisi.

Sedangkan pada hari Selasa (18/7/2023) ini, rombongan Bundesliga dan Borussia Dortmund melakukan kunjungan ke latihan tim U-17 Indonesia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Pada kesempatan ini, Indra Sjafri selaku Direktur Teknik PSSI turut mendampingi perwakilan Bundesliga dan Borussia Dortmund.

Setelahnya, giliran Wakil Ketua Umum PSSI lainnya, Zainudin Amali, yang ditemani oleh Sekjen Yunus Nusi, untuk menemani rombongan tersebut. Mereka melakukan meeting dengan membahas mulai dari sistem kompetisi, hingga pengembangan Timnas Indonesia.