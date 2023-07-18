Kalah Hebat di Mata Pemandu Bakat Eropa, Harga Pasaran Marselino Ferdinan Lebih Tinggi atau Lebih Rendah ketimbang Arif Aiman?

Marselino Ferdinan punya harga pasaran di bawah Arif Aiman (Foto: PSSI)

KALAH hebat di mata pemandu bakat Eropa, harga pasaran Marselino Ferdinan tidak lebih tinggi dari Arif Aiman. Akun Twitter @Ekscouting membandingkan dua talenta belia asal Asia Tenggara tersebut.

Akun @EKScouting telah membahas penampilan Marselino di Twitter selama beberapa kali kesempatan Menurut mereka, gelandang serang KMSK Deinze tersebut memiliki talenta yang menjanjikan.

Dalam sebuah cuitan pada 13 Juli 2023, EKScouting mengungkap profil Marselino dengan membandingkannya seperti gelandang anyar Tottenham Hotspur, James Maddison. Mereka memberi nilai sebesar 7,2 dari sklala 10 untuk bakat Timnas Indonesia tersebut.

Sementara itu, akun tersebut juga mengungkap sosok pemain Timnas Malaysia, Arif Aiman. Penyerang sayap Johor Darul Tazim tersebut nyatanya diberi nilai lebih tinggi ketimbang Marselino, yaitu 8,3 dari skala 10.

Akun EKScoutinhg membandingkan sosok pemain berusia 21 tahun itu dengan penyerang sayap Real Madrid, Rodrygo. Meski masih berkarier di dalam negeri, pemain asal Malaysia itu disebut sebagai harapan masa depan Timnas Malaysia.