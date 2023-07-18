Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalah Hebat di Mata Pemandu Bakat Eropa, Harga Pasaran Marselino Ferdinan Lebih Tinggi atau Lebih Rendah ketimbang Arif Aiman?

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:37 WIB
Kalah Hebat di Mata Pemandu Bakat Eropa, Harga Pasaran Marselino Ferdinan Lebih Tinggi atau Lebih Rendah ketimbang Arif Aiman?
Marselino Ferdinan punya harga pasaran di bawah Arif Aiman (Foto: PSSI)
A
A
A

KALAH hebat di mata pemandu bakat Eropa, harga pasaran Marselino Ferdinan tidak lebih tinggi dari Arif Aiman. Akun Twitter @Ekscouting membandingkan dua talenta belia asal Asia Tenggara tersebut.

Akun @EKScouting telah membahas penampilan Marselino di Twitter selama beberapa kali kesempatan Menurut mereka, gelandang serang KMSK Deinze tersebut memiliki talenta yang menjanjikan.

Arif Aiman dan Marselino Ferdinan

Dalam sebuah cuitan pada 13 Juli 2023, EKScouting mengungkap profil Marselino dengan membandingkannya seperti gelandang anyar Tottenham Hotspur, James Maddison. Mereka memberi nilai sebesar 7,2 dari sklala 10 untuk bakat Timnas Indonesia tersebut.

Sementara itu, akun tersebut juga mengungkap sosok pemain Timnas Malaysia, Arif Aiman. Penyerang sayap Johor Darul Tazim tersebut nyatanya diberi nilai lebih tinggi ketimbang Marselino, yaitu 8,3 dari skala 10.

Akun EKScoutinhg membandingkan sosok pemain berusia 21 tahun itu dengan penyerang sayap Real Madrid, Rodrygo. Meski masih berkarier di dalam negeri, pemain asal Malaysia itu disebut sebagai harapan masa depan Timnas Malaysia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180618/arab_saudi_tolak_lionel_messi_main_di_liga_mereka_leomessi-jDB8_large.jpg
Penyebab Arab Saudi Tolak Lionel Messi Main di Liga-nya Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180452/cristiano_ronaldo_jr_resmi_debut_bersama_timnas_portugal_u_16_fabriziorom-X2Bl_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jr Resmi Debut di Timnas Portugal U-16, Tutup Pintu Negara Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180440/nathan_tjoe_a_on-QMv2_large.jpg
Update Pemain Abroad Timnas Indonesia: Jay Idzes Bantu Sassuolo Menang atas Cagliari, Nathan Tjoe A-On Cetak Gol Perdana untuk Willem II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407/inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639015/timnas-indonesia-u17-tiba-di-qatar-perjuangan-garuda-muda-di-piala-dunia-u17-2025-dimulai-vao.webp
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Qatar, Perjuangan Garuda Muda di Piala Dunia U-17 2025 Dimulai!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/timnas_futsal_indonesia_1.jpg
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Australia Malam Ini! 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement