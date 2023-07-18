Breaking News: Pemain Manchester United Gabung Al Nassr Susul Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo akan bekerjasama dengan Alex Telles di Al Nassr pada musim 2023-2024. (Foto: Instagram/@cristiano)

PEMAIN Manchester United, Alex Telles, gabung Al Nassr pada bursa transfer musim panas 2023. Pesepakbola asal Brasil itu akan mengikuti jejak sang mantan rekan yang lebih dulu gabung Al Nassr pada 31 Desember 2022, Cristiano Ronaldo.

“Al Nassr selangkah lagi mendapatkan Alex Telles dari Manchester United, Here We Go,” tulis jurnalis Italia Fabrizio Romano di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano.

(Cristiano Ronaldo kedapatan teman baru dari Manchester United)

“Kesepakatan verbal antara Manchester United dan Al Nassr tinggal menunggu detail. Al Nassr menginginkan Seko Fofano dan Telles untuk join bersama mereka dalam beberapa hari ke depan,” lanjut Fabrizio Romano.

Al Nassr sepertinya tak mau kalah dari klub-klub top Arab Saudi yang jorjoran pada bursa transfer musim panas 2023. Al Hilal diketahui mendatangkan Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic dan Kalidou Koulibaly.

Al Ittihad lebih ganas lagi, yakni mendatangkan NGolo Kante dan Karim Benzema. Bagaimana dengan Al Nassr? Runner-up Liga Arab Saudi 2022-2023 ini sebelumnya baru meresmikan Marcelo Brozovic dari Inter Milan.

Tentunya terlihat timpang jika Al Nassr baru mendatangkan Marcelo Brozovic, sedangkan klub-klub top Arab Saudi lain telah mendaratkan sejumlah pesepakbola jempolan. Karena itulah, Al Nassr mencoba bergerak cepat dengan mengamankan Seko Fofana dan Alex Telles.