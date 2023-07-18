Cristiano Ronaldo Ramal dalam Satu Tahun Liga Arab Saudi Selevel Liga Turki dan Belanda

BINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo, memprediksi bahwa Liga Arab Saudi akan selevel dengan Liga Turki dan Belanda dalam kurun satu tahun ke depan. Ronaldo meyakini hal itu karena saat ini banyak pemain bintang merapat ke Liga Arab Saudi.

Sebagaimana diketahui, Ronaldo sudah menjalani setengah musim merumput di Liga Arab Saudi. Pemain berusia 38 tahun itu bergabung dengan Al Nassr setelah didepak Manchester United pada pertengahan musim 2022-2023.

Setelah Ronaldo, banyak pemain bintang Eropa yang menyusul untuk bermain di Arab Saudi. Sebut saja Karim Benzema yang bergabung dengan Al Ittihad, Ruben Neves yang merapat ke Al Hilal, dan Marcelo Brozovic yang berseragam Al Nassr.

Ronaldo mengaku tidak kaget dengan tren pemain bintang Eropa pindah ke Arab Saudi. CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- bahkan mengklaim, Liga Arab Saudi akan selevel dengan Liga Turki dan Belanda dalam waktu dekat.

"Dalam satu tahun, semakin banyak pemain top akan datang ke Saudi," ucap Ronaldo, dinukil dari twitter Fabrizio Romano, Selasa (18/7/2023).

“Dalam satu tahun, Liga Saudi akan menyusul liga Turki dan liga Belanda," sambungnya.