Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Kemenangan Mudah bagi Skuad Shin Tae-yong?

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Timnas Malaysia U-23 di Piala AFF U-23 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga bertajuk big match tersebut tepatnya akan berlangsung di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Jumat 18 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB.

Seperti yang diketahui, agenda terdekat dari Timnas Indonesia U-23 adalah Piala AFF U-23 2023 yang akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Turnamen tersebut diikuti 10 tim, yang terbagi menjadi tiga grup.

Timnas Indonesia U-23 sendiri tergabung di Grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Harimau Malaya Muda pun akan menjadi lawan perdana skuad Garuda Muda di kompetisi tersebut, barulah setelahnya Timor Leste.

Tentu laga melawan Malaysia teramat penting untuk Timnas Indonesia U-23. Pasalnya menang melawan Malaysia U-23 membuat peluang pasukan Shin Tae-yong untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U-23 2023 semakin besar.

Sebab di atas kertas, lawan tersulit skuad Garuda Muda di fase grup adalah Malaysia. Timor Leste dianggap seharusnya mudah untuk dikalahkan oleh para penggawa Timnas Indonesia U-23.

Merebut dua kemenangan tentu akan membuat Timnas Indonesia U-23 lolos sebagai juara grup. Perlu diketahui, hanya juara grup dan runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U-23 2023.