HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Bobol Gawang FC Groningen 2 Kali, Marselino Ferdinan Digembleng KMSK Deinze Habis-habisan

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |12:24 WIB
Usai Bobol Gawang FC Groningen 2 Kali, Marselino Ferdinan Digembleng KMSK Deinze Habis-habisan
Marselino Ferdinan digembleng KMSK Deinze/Foto: PSSI
A
A
A

USAI bobol gawang FC Groningen 2 kali, Marselino Ferdinan digembleng KMSK Deinze habis-habisan. Ia langsung mendapatkan porsi latihan berat sedari pagi.

Pada Minggu, 16 Juli 2023, atau sehari setelah pertandingan KMSK Deinze kontra FC Groningen, Marselino Ferdinan dan rekannya langsung menjalani latihan yang dimulai dengan sarapan bersama pukul 09.00 waktu setempat. Hal itu diungkap KMSK Deinze di akun Instagram-nya.

 marselino ferdinan

Setelahnya, pemain yang sukses menyarangkan dua gol ke gawang FC Groningen itu langsung digenjot untuk latihan fisik di gym bersama pemain lain. Latihan do gym dimulai pada pukul 10.00 waktu setempat.

Setelah satu jam, mereka pun digembleng untuk latihan di lapangan terbuka.

 BACA JUGA:

Lalu, pada pukul 14.00, Marselino bersama pemain KMSK Deinze lainnya baru diperbolehkan untuk makan siang. Tak menunggu lama, setelah 30 menit bersantap bersama mereka lalu menjalani treatment rest.

Halaman:
1 2
      
