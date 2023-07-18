Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Perkuat Klub Raksasa Eropa, Nomor 1 Berpeluang Juara Liga Champions 2023-2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |12:20 WIB
3 Pemain Kesayangan Shin Tae-yong yang Perkuat Klub Raksasa Eropa, Nomor 1 Berpeluang Juara Liga Champions 2023-2024!
Berikut 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang perkuat klub Raksasa Eropa. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang perkuat klub Raksasa Eropa akan diulas Okezone. Shin Tae-yong merupakan salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Korea Selatan ini.

Ia pernah membawa Seongnam Ilhwa Chunma juara Liga Champions Asia 2010 dan mengantarkan Timnas Korea Selatan kampiun EAFF Cup 2017 atau Piala AFF-nya Asia Timur. Tak sampai di situ, Shin Tae-yong juga membawa Timnas Korea Selatan menang 2-0 atas Jerman di Piala Dunia 2018.

Selama kariernya sebagai pelatih, Shin Tae-yong pernah menangani sejumlah pemain top. Pemain-pemain ini pun tumbuh menjadi pesepakbola jempolan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang perkuat klub Raksasa Eropa:

3. Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

Son Heung-min

Shin Tae-yong menangani Son Heung-min di Timnas Korea Selatan pada 2017-2018. Setelah ditangani Shin Tae-yong, nama Son Heung-min meroket.

Ia membawa Tottenham Hotspur lolos ke final Liga Champions 2018-2019, meski akhirnya kalah 0-2 dari Liverpool. Pencapaian individu paling besar dicatatkan Son Heung-min pada Liga Inggris 2021-2022.

Son Heung-min keluar sebagai top skor Liga Inggris 2021-2022 dengan koleksi 23 gol! Melihat performanya yang semakin moncer, potensi Son Heung-min diboyong klub yang levelnya lebih tinggi dari Tottenham Hotspur sangatlah besar.

