Geram Dirumorkan Merapat ke Klub Arab Saudi, Begini Respons Son Heung-min

PEMAIN Tottenham Hotspur, Son Heung-min, geram dengan rumor yang mengaitkannya dengan klub Arab Saudi. Son menegaskan kalau dirinya ingin bertahan di The Lilywhites, julukan Tottenham Hotspur, guna memberikan performa terbaiknya dibanding musim lalu.

Klub-klub di Liga Arab Saudi memang tengah gencar mencari para pemain bintang di Eropa. Saat ini sudah ada Karim Benzema dan N'Golo Kante yang akan menghiasi kompetisi musim depan dengan bergabung ke Al Ittihad.

Beredar kabar kalau Al Ittihad tidak hanya berhenti sampai di dua pemain itu saja. Juara Liga Arab Saudi 2022/2023 itu tertarik untuk mendatangkan Son dari Tottenham. Apalagi saat ini mereka dinahkodai oleh Nuno Espirito Santo yang juga pernah menukangi Tottenham Hotspur.

Son tampaknya jengah dengan rumor yang mengkaitkan dirinya dengan klub Arab Saudi. Pemain berpaspor Korea Selatan itu dengan tegas menyampaikan bahwa jika ingin main di sana, dia tidak akan berada di Tottenham sampai saat ini.

“Jika saya ingin berada di sana, saya tidak akan berada di sini sekarang!,” tegas Son, dilansir dari twitter Fabrizio Romano, Senin (17/7/2023).

Pemain berusia 31 tahun itu masih ingin berada di Tottenham karena tidak puas dengan performanya di musim lalui. Son ingin membuktikan diri dengan mengeluarkan performa terbaiknya di musim ini bersama The Lilywhites.