Reaksi Ivar Jenner Jadi Sorotan Setelah Komentari Justin Hubner Jadi Kapten Wolverhampton Wanderers U-21

REAKSI Ivar Jenner jadi sorotan setelah komentari Justin Hubner jadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21. Gara-gara reaksi Ivar Jenner, netizen Indonesia meminta gelandang milik FC Utrecht itu untuk merayu Justin Hubner agar mau bergabung dengan Timnas Indonesia.

Sekitar dua hari yang lalu, Justin Hubner dipilih sebagai kapten Wolverhampton Wanderers U-21 dalam sebuah laga uji coba pramusim 2023-2024. Momen tersebut dipamerkan oleh bek tengah keturunan Indonesia itu di Instagram pribadinya @justinhubner5 pada Minggu 16 Juli 2023 lalu.

Pemain 19 tahun kelahiran Hertogenbosch, Belanda tersebut menuliskan caption bahwa dirinya tidak banyak berkata namun lebih banyak beraksi. Pernyataannya ini seolah ingin membuktikan bahwa dirinya merupakan tipikal pemain yang bekerja keras dan mengedepankan aksi ketimbang bualan semata.

"Sedikit berkata, banyak melakukan," tulis Justin Hubner di Instagram pribadinya @justinhubner5 yang memamerkan momen ketika dia jadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21, dikutip Selasa (18/7/2023).

Nampaknya, unggahan Justin Hubner itu menimbulkan reaksi dari rekannya yang sama berdarah Indonesia-Belanda yakni Ivar Jenner. Tak pelak, Ivar Jenner mengomentari unggahan Justin Hubner dengan meninggalkan emoji api yang seakan memberi semangat untuk rekannya itu.

Menariknya, reaksi Ivar Jenner itu jadi sorotan setelah mengomentari Justin Hubner jadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21. Gara-gara reaksinya, netizen Indonesia meminta gelandang milik FC Utrecht itu untuk merayu Justin Hubner agar mau bergabung dengan Timnas Indonesia.

"@ivarjnr mang ajakin tuh mang Hubner join Timnas," tulis komentar akun @mmmttt_24.

"@ivarjnr dia bergabung dengan tim nasional," timpal akun @agus_123_j.

"@ivarjnr Garuda Didadaku @justinhubner5," balas akun @soemarsono75.