Nyaman di Arab Saudi, Cristiano Ronaldo Tegaskan Tidak Akan Kembali Merumput di Eropa

PENYERANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo menegaskan dirinya tidak akan kembali merumput di Eropa. Pemain berusia 38 tahun itu sudah nyaman bermain di Arab Saudi, dan menyebut Liga Eropa saat ini kurang berkualitas.

Sebagaimana diketahui, Ronaldo mulai bergabung dengan Al Nassr setelah didepak Manchester United pada pertengahan musim 2022-2023. Pemain berpaspor Portugal itu bergabung pada bursa transfer musim dingin, atau tepatnya Januari 2023.

Kepindahan Ronaldo sempat menimbulkan pertanyaan, mengingat sang pemain sudah sangat lama bermain di Eropa. Klub-klub top seperti Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, dan Juventus pernah merasakan jasa Ronaldo.

Namun demikian, Ronaldo saat ini menegaskan tidak akan kembali bermain di Eropa. CR7, julukan Cristiano Ronaldo, mengisyaratkan klub-klub sepak bola Eropa sudah menutup pintu untuk dirinya.

"Saya tidak akan kembali ke sepak bola Eropa, pintunya benar-benar tertutup,” ujar Ronaldo dikutip dari akun twitter jurnalis olahraga sekaligus pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano (@FabrizioRomano), Selasa (18/7/2023).

Lebih lanjut, Ronaldo mengatakan usia yang sudah ‘senja’ juga menjadi faktor dirinya tidak akan bermain lagi di Benua Biru. Ronaldo mengklaim, kualitas kompetisi liga-liga Eropa juga sudah menurun.