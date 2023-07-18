Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Tiba di Kota Milan dan Segera Resmi Jadi Pemain AC Milan, Shin Tae-yong Bangga?

PEMAIN keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders, tiba di Kota Milan dan segera resmi jadi pemain AC Milan. Mendengar kabar baik ini, apakah pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ikut bangga?

Sekadar diketahui, pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, mengkonfirmasi bahwa Tijjani Reijnders telah berada di Kota Milan. Pemain keturunan Indonesia itu akan melakukan tes medis bersama AC Milan pada hari ini, Selasa (18/7/2023) pagi waktu setempat.

Setelah lolos tes medis, Tijjani Reijnders kemudian akan menandatangani kontrak dengan Rossoneri, julukan AC Milan, dan diumumkan oleh klub. Dengan demikian, pemain 24 tahun berdarah Indonesia itu segera resmi jadi bagian dari skuad AC Milan.

"Here we go, dikonfirmasi. Rekrutan baru AC Milan Tijani Reijnders baru saja mendarat di Milano," tulis laporan Fabrizio Romano di akun Twitter pribadinya, Selasa (18/7/2023).

"Tes medis pada Selasa pagi kemudian kontrak ditandatangani dan pernyataan klub," tambah jurnalis asal Italia itu.

Sebelumnya, AC Milan sudah mencapai kesepakatan dengan AZ Alkmaar, klub Tijjani Reijnders. Untuk mendapatkan gelandang asal Belanda keturunan Indonesia itu, Rossoneri dikabarkan merogoh kocek dana sebesar 20 juta euro atau sekira Rp337 miliar.

Sebagai informasi, Tijjani Reijnders sendiri merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat dibidik Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia. Pemain 24 tahun itu pernah didekati PSSI pada medio 2022.