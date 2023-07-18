Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Rutin Saksikan Laga Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Panggil Banyak Pemain Macan Kemayoran ke Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |06:03 WIB
Shin Tae-yong Rutin Saksikan Laga Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Panggil Banyak Pemain Macan Kemayoran ke Timnas Indonesia?
Shin Tae-yong saat menyaksikan laga Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Stadion Patriot. (Foto: Taufik Badillah/TikTok)
A
A
A

SHIN Tae-yong rutin menyaksikan laga Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024. Apakah ini pertanda banyak pemain dari skuad Macan Kemayoran –julukan Persija Jakarta– yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023?

Sejauh ini, Persija Jakarta telah memainkan tiga pertandingan di Liga 1 2023-2024. Dari tiga pertandingan itu, Shin Tae-yong hadir di dua laga di antaranya. Sebut saja saat Persija Jakarta bermain 1-1 kontra PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, plus menang 4-1 atas Bhayangkara FC di Stadion Patriot.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong saat menyaksikan laga Persija Jakarta vs PSM Makassar di SUGBK)

Sebenarnya tak heran Shin Tae-yong menyaksikan laga Persija Jakarta. Selain karena jarak tempuh yang tak terlalu jauh dari tempat tinggal Shin Tae-yong, Persija Jakarta memiliki banyak pemain berkualitas.

Sejumlah pemain Persija Jakarta yang pernah dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia senior adalah Andritany Ardhiyasa, Hansamu Yama, Muhammad Ferarri, Riko Simanjuntak, Rizky Ridho dan Witan Sulaeman.

Selain itu, ada juga banyak pemain muda yang dapat dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Selain Rizky Ridho, Muhammad Ferarri dan Witan Sulaeman, ada pula Rio Fahmi, Dony Tri Pamungkas hingga Alfriyanto Nico.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/51/1638679/ganda-campuran-bulu-tangkis-indonesia-raih-emas-asian-youth-games-2025-szz.webp
Ganda Campuran Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/pembalap_muda_indonesia_veda_ega_pratama_kanan.jpg
Honda Team Asia Resmi Perkenalkan Veda Ega Pratama untuk Moto3 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement