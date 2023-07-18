Shin Tae-yong Rutin Saksikan Laga Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024, Panggil Banyak Pemain Macan Kemayoran ke Timnas Indonesia?

SHIN Tae-yong rutin menyaksikan laga Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024. Apakah ini pertanda banyak pemain dari skuad Macan Kemayoran –julukan Persija Jakarta– yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023?

Sejauh ini, Persija Jakarta telah memainkan tiga pertandingan di Liga 1 2023-2024. Dari tiga pertandingan itu, Shin Tae-yong hadir di dua laga di antaranya. Sebut saja saat Persija Jakarta bermain 1-1 kontra PSM Makassar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, plus menang 4-1 atas Bhayangkara FC di Stadion Patriot.

(Shin Tae-yong saat menyaksikan laga Persija Jakarta vs PSM Makassar di SUGBK)

Sebenarnya tak heran Shin Tae-yong menyaksikan laga Persija Jakarta. Selain karena jarak tempuh yang tak terlalu jauh dari tempat tinggal Shin Tae-yong, Persija Jakarta memiliki banyak pemain berkualitas.

Sejumlah pemain Persija Jakarta yang pernah dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia senior adalah Andritany Ardhiyasa, Hansamu Yama, Muhammad Ferarri, Riko Simanjuntak, Rizky Ridho dan Witan Sulaeman.

Selain itu, ada juga banyak pemain muda yang dapat dibawa Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Selain Rizky Ridho, Muhammad Ferarri dan Witan Sulaeman, ada pula Rio Fahmi, Dony Tri Pamungkas hingga Alfriyanto Nico.