HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Ditinggal Luis Milla, Marc Klok Tetap Incar Kemenangan di Laga Kontra PSM Makassar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |21:40 WIB
Persib Bandung Ditinggal Luis Milla, Marc Klok Tetap Incar Kemenangan di Laga Kontra PSM Makassar
Marc Klok tak kehilangan asa meski Persib Bandung baru ditinggal Luis Milla (Foto: Twitter/persib)
A
A
A

PERSIB Bandung ditinggal Luis Milla, Marc Klok tetap incar kemenangan di laga kontra PSM Makassar. Gelandang Timnas Indonesia, Marc Klok, mencoba untuk tetap menyemangati rekan-rekan setimnya di Persib Bandung.

Luis Milla mengumumkan pengunduran diri secara mendadak pada Sabtu 15 Juli 2023 lalu. Pangeran Biru – julukan Persib – tak pernah menang di tiga laga pembuka Liga 1 2023-2024, namun Milla diklaim mundur karena alasan pribadi yang berkaitan dengan keluarga.

Luis Milla

Pengunduran diri Milla membuat dua asisten pelatihnya, Manuel Perez Cascallana dan Carlos Grande Rodriguez turut mengundurkan diri. Kemudian yang terbaru, Bayu Eka Saputra juga memilih mundur sebagai asisten pelatih Pangeran Biru.

Tentunya, ini menjadi kabar buruk bagi Persib Bandung. Apalagi, mereka akan melakoni laga pekan keempat Liga 1 2023-2024 dengan menyambangi markas juara bertahan, PSM Makassar, di Stadion BJ Habibie, Pare Pare, Sabtu, (22/72023) untuk pekan keempat Liga 1 2023-2024.

Meskipun tanpa pelatih kepala yang mendampingi, Klok mengobarkan semangat kepada skuad Persib. Pemain Timnas Indonesia itu optimis timnya bisa meraih hasil maksimal saat melawat ke markas PSM Makassar.

“Semua tahu kondisi Persib tanpa pelatih kepala. Tapi pemain harus bangkit dan tetap kasih maksimal untuk meraih kemenangan di sana,” kata Klok, disadur dari situs resmi Persib Bandung, Selasa (18/7/2023).

