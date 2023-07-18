Ini Permintaan Daisuke Sato Usai Persib Bandung Ditinggal Luis Milla

INI permintaan Daisuke Sato usai Persib Bandung ditinggal Luis Milla. Sang pemain Persib Bandung memperingatkan rekan-rekan setimnya untuk tetap fokus melanjutkan kiprah mereka di Liga 1 2023-2024.

Skuad Maung Bandung – julukan Persib – baru saja ditinggal sang pelatih Luis Milla, beserta para asistennya. Kini, nasib mereka mengambang jelang laga kontra PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, pada Sabtu 22 Juli 2023 mendatang.

Daisuke Sato mengakui bahwa kehilangan sosok pelatih di tengah musim adalah sesuatu yang berat. Namun begitu, timnya harus fokus untuk menghadapi PSM karena itu tidak akan mudah.

"Kami fokus pada pertandingan. Hanya itu yang bisa saya katakan sekarang. Kami harus fokus ke laga berikutnya," kata Sato dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (19/7/2023).

Pemain berdarah Jepang-Filipina ini menekankan bahwa timnya harus solid di tengah kesulitan ini. Mereka perlu mengakhiri rentetan hasil imbang pada tiga laga pertama Liga 1 2023-2024 dan mulai meraih kemenangan di laga berikutnya.