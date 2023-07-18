Arema FC vs Bali United: Badai Cedera Hantui Skuad Singo Edan

MALANG - Kabar buruk menghampiri Arema FC jelang melawan Bali United di laga pekan keempat Liga 1 2023-2024, pada Jumat 21 Juli 2023. Pasalnya skuad berjuluk Singo Edan itu tengah dilanda badai cedera.

Sebagai pengingat Bagas Adi dan Charles Lokolingoy adalah pemain-pemain Arema yang terpaksa absen karena cedera di laga sebelumnya. Kabar terbaru, daftar pemain yang cedera bertambah, ada Gustavo Almeida dan Charles Raphael da Ichaka Diarra.

Belum cukup sampai itu, Arema pun masih belum bisa memainkan Johan Ahmat Farizi yang kondisinya kembali diragukan. Badai cedera itu jelas menjadi kabar buruk untuk Arema yang sedang mengincar kemenangan perdana mereka di Liga 1 2023-2024.

Pelatih Arema FC, Joko Susilo pun mengonfirmasi kabar kurang baik jelang melawan Bali United tersebut. Namun, dia akan berusaha memaksimalkan pemain yang ada saat ini.

“Ada beberapa pemain yang memang kita khawatirkan kondisinya bisa main lawan Bali (United),” kata Joko Susilo dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (18/7/2023).

Gethuk sapaan akrabnya mengatakan terpenting saat akan fokus melakukan sederet persiapan. Hal itu agar Arema FC bisa memberikan perlawanan ketat melawan Serdadu Tridatu -julukan Bali United-