HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Vietnam Singgung Persib Bandung yang Dikabarkan Bidik Park Hang-seo: Lagi Krisis, Tiba-Tiba Fans Minta Park Hang-seo!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |18:07 WIB
Media Vietnam Singgung Persib Bandung yang Dikabarkan Bidik Park Hang-seo: Lagi Krisis, Tiba-Tiba Fans Minta Park Hang-seo!
Park Hang-seo bakal jadi pelatih Persib Bandung di lanjutan Liga 1 2023-2024? (Foto: REUTERS/Chalinee Thirasupa)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyinggung Persib Bandung yang belum pernah menang di Liga 1 2023-2024. Hasil minor itu dikaitkan dengan rumor Persib Bandung membidik mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang-seo, yang saat ini berstatus tanpa klub.

Setelah Luis Milla mengundurkan diri dari jabatan pelatih Persib Bandung pada Sabtu, 15 Juli 2023 siang WIB, sejumlah nama muncul ke permukaan terkait siapa juru taktik Maung Bandung selanjutnya.

Park Hang-seo

Selain Mario Gomez, nama Park Hang-seo juga muncul. Akun Instagram @expersib juga menggoreng kabar di atas.

“RUMOR!! Kabarnya persib sedang membidik mantan pelatih timnas Vietnam (Park Hang-seo). Gimana menurut kalian ex?,” tulis akun Instagram @expersib, sembari menampilkan foto Park Hang-seo.

Unggahan itu pun mendapat banyak respons dari bobotoh di media sosial. Kebanyakan dari mereka setuju jika manajemen Persib Bandung mengontrak pelatih yang membawa Timnas Vietnam lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia tersebut.

“Shin Tae-yong aja kewalahan kalau Vietnam dilatih sama Park Hang-seo,” tulis akun Instagram @rifkt_illram, mengomentari unggahan akun Instagram @expersib yang mengabarkan Park Hang-seo masuk bidikan Persib Bandung.

Halaman:
1 2
      
