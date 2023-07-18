Persija Jakarta Mulai Bangkit, Riko Simanjuntak: Para Pemain Mulai Pahami Skema Thomas Doll

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak senang timnya bisa rebut kemenangan perdana di Liga 1 2023-2024 usai menang atas Bhayangkara FC. Menurut pemaparan Riko, Persija perlahan dapat bermain baik karena mulai memahami skema permainan Thomas Doll.

Ya, Persija baru bisa memetik kemenanga di Liga 2023-2024 usai kompetisi tersebut memasuki pekan ketiga. Persija tepatnya menang dengan skor 4-1 atas Bhayangkara.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- membungkam Bhayangkara Presisi di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu 16 Juli 2023 lalu. Jadi, itu adalah kemenangan perdana bagi Riko Simanjuntak dan kolega di musim ini.

Pada dua pertandingan sebelumnya, Persija harus puas dengan hasil imbang kontra PSM Makassar (1-1) dan Persikabo 1973 (0-0). Kemenangan ini membuat Macan Kemayoran bertengger di peringkat enam klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Riko mengatakan, banyak hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan kontra Bhayangkara Presisi. Menurutnya, pasukan Macan Kemayoran sudah bisa menyesuaikan skema yang diminta oleh Thomas Doll.

“Kami sudah belajar banyak dari apa yang terjadi dengan laga pertama dan kedua,” ujar Riko dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (18/7/2023).