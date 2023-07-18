Selepas Ditingal Luis Milla, 3 Pemain Absen di Latihan Persib Bandung

TIGA pemain absen di sesi latihan Persib Bandung setelah ditinggal Luis Milla yang memutuskan mundur sebagai pelatih Maung Bandung. Masing-masing adalah Arsan Makarin, Marc Klok dan Ezra Walian.

Dokter Persib, Mochamad Rafi Ghani mengatakan Arsan Makarin dan Marc Klok mengalami sakit. Alhasil, dua penggawanya itu tidak bisa ikut dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (17/7/2023).

Untuk Arsan Makarin, dikatakan Rafi Ghani mengalami demam. Sehingga dia menyarankan agar winger mudanya itu beristirahat selama satu hari ini.

"Kalau Marc Klok ada sedikit batuk yang mengganggu dia beraktivitas, jadi diistirahatkan. Untuk sembuhnya kita observasi. Saat ini kan sudah diberikan pengobatan dan terapi, kita lihat besok," kata Rafi Ghani di sela-sela latihan Persib.

BACA JUGA: Ini Satu Hal yang Disukai Luis Milla dari Persib Bandung

Sementara Ezra Walian, lanjutnya, masih dalam perjalanan menuju Bandung. Namun Rafi Ghani tidak menyebutkan darimana pemilik nomor 9 itu berada.

Terkait mengenai Daisuke Sato, Rafi Ghani akui sebelumnya bek berdarah Jepang berkewarganegaraan Filipina itu juga mengalami sakit. Akibatnya, pemilik nomor punggung 66 itu absen saat Persib berhadapan dengan Dewa United, Jumat (14/7/2023).