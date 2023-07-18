Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Performanya Mulai Kembali, Marko Simic Janji Bakal Bantu Persija Jakarta Rebut Kemenangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |00:05 WIB
Performanya Mulai Kembali, Marko Simic Janji Bakal Bantu Persija Jakarta Rebut Kemenangan
Pemain Persija Jakarta, Marko Simic. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

BEKASI - Pemain Persija Jakarta, Marko Simic karena performanya mulai kembali. Dengan bermain baik, Simic pun percaya diri dapat membantu Persija meraih kemenangan di laga selanjutnya.

Ya, Simic awalnya sempat diragukan karena gagal menjalani comeback dengan manis kala Persija ditahan 0-0 saat berjumpa Persikabo 1973. Namun, semua keraguan itu hilang saat Simic mencetak dua gol saat timnya menang 4-1 atas Bhayangkara FC dalam pekan ketiga Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot, Bekasi, Minggu 16 Juli 2023 lalu.

Usai laga, Simic mengatakan sangat senang bisa mencetak gol lagi untuk Persija. Dia tidak menampik butuh adaptasi lagi dengan Persija yang kini dipegang kendali Thomas Doll.

Sebelumnya, pemain asal Kroasia itu hengkan dari Persija pada musim 2022-2023. Setahun setelahnya dia kembali memperkuat Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija.

"Saya senang dengan apa yang sudah dilakukannya hari ini. Dua gol bagus buat saya," kata Simic dalam konferensi pers, Selasa (18/7/2023).

Marko Simic

Super Simic sapaan akrabnya mengatakan kemenangan Persija atas The Guardian -julukan Bhayangkara FC- menandakan kembangkitan Persija. Sebab, timnya pada dua laga sebelumnya selalu meraih hasil imbang.

Halaman:
1 2
      
