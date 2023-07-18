Kisah Kim Min-jae, Dulu Murid Shin Tae-yong Kini Jadi Monster Italia

KISAH Kim Min-jae, dulu murid Shin Tae-yong kini jadi monster Italia menarik untuk dikulik. Namanya semakin bersinar sejak membawa Napoli menjadi juara Liga Italia 2022-2023.

Kim Min-jae menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian dari skuad Partenopei – julukan Napoli – pada musim lalu. Dia merupakan salah satu pemain kunci, selain Victor Osimhen dan Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli pun berhasil dibawa olehnya menjadi juara Liga Italia 2022-2023, Scudetto pertama setelah 33 tahun. Di akhir musim, Kim Min-jae dinobatkan sebak bek terbaik di Liga Italia 2022-2023.

Keberhasilan Kim Min-jae membawa Napoli meraih Scudetto membuat namanya menjadi sorotan di musim panas ini. Padahal, beberapa tahun lalu, nama pemain asal Korea Selatan itu hampir tidak terdengar.

Kim Min-jae nyatanya pernah menjadi murid Shin Tae-yong sebelum menjadi monster di Italia. Pemain kelahiran 15 November 1996 itu berada di bawah asuhan Shin Tae-yong saat berada di Timnas Korea Selatan.

Kim Min-jae merupakan salah satu pemain yang menjadi tumpuan Shin Tae-yong di Piala Dunia 2018. Tidak disangka, karier Kim Min jae kini telah melesat jauh sampai ke Liga Italia. Ia juga menjadi pemain Korea Selatan pertama yang pertama kali meraih gelar Scudetto.

Menariknya lagi, Kim Min-jae meraih Scudetto pada musim debutnya di Napoli. Kemenangan pemain Korea Selatan itu tentu membuat iri banyak pesepakbola, termasuk di antaranya adalah pendahulunya di Napoli, Kalidou Koulibaly.

Pasalnya, selama 8 musim bersama Napoli, Koulibaly gagal memberikan gelar Scudetto Kim Min-jae pun didatangkan karena Koulibaly memutuskan hengkang ke Chelsea pada musim panas 2022.