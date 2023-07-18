Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Harga Pasaran Fantastis Tijjani Reijnders, Pemain Berdarah Maluku yang Resmi Direkrut AC Milan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:21 WIB
Harga Pasaran Fantastis Tijjani Reijnders, Pemain Berdarah Maluku yang Resmi Direkrut AC Milan
Pemain keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders semakin dekat gabung AC Milan. (Foto: Instagram/tijjanir)
A
A
A

HARGA pasaran fantastis Tijjani Reijnders, pemain berdarah Maluku yang resmi direkrut AC Milan akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang telah diketahui, pemain berdarah Indonesia yakni Tijjani Reijnders sudah hampir pasti bergabung dengan klub raksasa Serie A Italia, AC Milan.

Dilansir dari pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, AC Milan dan AZ Alkmaar telah sepakat untuk melakukan transfer Reijnders dengan harga 20 juta euro atau sekira 337,5 miliar rupiah.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari harga pasar Reijnders saat ini. Dilansir dari laman transfermarkt, harga pasar pemain berdarah Maluku ini berada di angka 14 juta euro atau setara dengan 243,34 miliar rupiah.

Lalu sebelum resmi diperkenalkan oleh klub, Reijnders dijadwalkan harus mengikuti tes medis terlebih dahulu dan menyelesaikan beberapa dokumen transfernya.

Tijjani Reijnders nantinya akan memegang peranan penting di lini tengah AC Milan. Dirinya akan menutup lubang besar peninggalan Sandro Tonali yang direkrut oleh Newcastle United.

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders bukanlah sosok pemain sembarangan. Pemain berusia 24 tahun ini mengawali perjalanan karir juniornya di PEC Youth, FC Twente Youth, CSV'28, dan PEC Zwolle.

Pada tahun 2017, Reijnders mulai menjajaki level senior bersama PEC Zwolle. Tidak lama di PEC Zwolle, Reijnders kemudian pindah ke AZ ALkmaar U-21. Tak butuh waktu lama, perkembangannya membuat Reijnders segera promosi ke tim senior.

Halaman:
1 2
      
