Tatap Musim 2023-2024, Fikayo Tomori Prediksi Rafael Leao Bakal Menggila

MILAN - Penggawa AC Milan, Fikayo Tomori senang melihat persiapan dan tekad rekannya, Rafael Leao dalam menatap musim 2023-2024. Melihat itu semua, Tomori pun percaya diri Leao bakal menggila di musim yang baru tresebut.

Sebagai pengingat, pemain asal Portugal itu mencatatkan 16 gol dalam 48 penampilannya bersama AC Milan dalam semua ajang. Pada musim 2021-2022, dia mencatatkan 14 gol dari 42 laga.

Dapat terlihat Leao mampu tampil konsisten. Kini dengan tekad baru dan persiapan yang makin matang, Tomori melihat mungkin saja performa Leao akan semakin meningkat.

Fikayo Tomori merasa Leao seiring berjalannya waktu terus menunjukkan kualitasnya bersama AC Milan. Jadi, Tomori merasa pemain itu bakal tampil luar biasa pada musim depan.

"Dia sudah sangat kuat. Akan tetapi, dia bisa menjadi lebih kuat lagi," kata Fikayo Tomori dilansir dari Tuttomercato, Selasa (18/7/2023).

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan Leao adalah pemain yang punya kemampuan cukup lengkap. Itu sangat membantu AC Milan sampai kontrak pemain tersebut habis, yakni 2028.