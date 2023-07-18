Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Resmi Diperkenalkan, Ilkay Gundogan Akui Gabung Barcelona Merupakan Mimpinya Sejak Muda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |06:28 WIB
Resmi Diperkenalkan, Ilkay Gundogan Akui Gabung Barcelona Merupakan Mimpinya Sejak Muda
Ilkay Gundogan resmi diperkenalkan Barcelona/Foto: Instagram
A
A
A

ILKAY Gundogan resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Barcelona. Bagi Gubdogan, bergabung dengan klub raksasa Catalan itu adalah mimpinya sejak masih muda.

Seperti diketahui, Gundogan direkrut oleh Blaugrana, julukan Barcelona, secara gratis setelah kontraknya dengan Manchester City habis pada musim panas ini. Dia menandatangani kontrak selama dua tahun dengan klub papan atas Liga Spanyol itu.

 gundogan

Pada Senin (17/7/2023), pemain berusia 32 tahun itu pun resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Barcelona di Ciutat Esportiva Joan Gamper karena stadion Camp Nou sedang direnovasi. Ini menjadi kali pertama dirinya tampil dalam balutan seragam warna merah-biru khas sang raksasa Catalan.

Gundogan pun mengaku senang dan bangga bisa mengenakan jersey kebanggaan tim besutan Xavi Hernandez itu. Sebab, mimpinya sejak remaja untuk bergabung dengan Barcelona kini telah terwujud.

 BACA JUGA:

"Saya telah mengikuti klub ini sejak saya masih remaja. Dan saya sangat bangga bisa mengenakan jersey ini. Itu adalah mimpi sejak saya masih muda,” kata Gundogan dilansir dari laman resmi Barcelona, Senin (17/7/2023).

Gelandang Timnas Jerman itu pun mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang baik dengan sang pelatih, Xavi Hernandez. Dia merasa punya ikatan yang kuat karena merasa cerminan dirinya ada di dalam diri entrenador asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
