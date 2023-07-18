Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pelatih Eddie Howe Beberkan Proses Adaptasi Sandro Tonali di Newcastle United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |18:35 WIB
Pelatih Eddie Howe Beberkan Proses Adaptasi Sandro Tonali di Newcastle United
Sandro Tonali dinilai beradaptasi dengan baik di Newcastle United (Foto: Twitter/NUFC)
A
A
A

PELATIH Eddie Howe beberkan proses adaptasi Sandro Tonali di Newcastle United. Menurut sang pelatih, gelandang Timnas Italia itu berlatih dengan baik dan hasil tes fisiknya menjanjikan.

Sandro Tonali resmi meninggalkan AC Milan pada bursa transfer musim panas ini. Dia menandatangani kontrak hingga 2028 bersama The Magpies – julukan Newcastle.

Sandro Tonali

Eddie Howe selaku pelatih Newcastle United semringah dengan salah satu talenta terbaik Italia di masa kini tersebut. Ini menjadi modal yang baik bagi Newcastle yang hendak melalui musim 2023-2024.

"Tonali berlatih bersama kami dan dari tes fisik, dia tampaknya melakukannya dengan sangat baik," ucap Eddi Howe dilansir dari Tuttomercato, Selasa (18/7/2023).

Pelatih berusia 45 tahun kemudian berbicara tentang timnya secara keseluruhan. Howe memastikan bahwa seluruh pemain Newcastle United antusias dan siap untuk mengerahkan segalanya untuk musim 2023-2024 ini.

Halaman:
1 2
      
