Declan Rice Belum Cukup, Mikel Arteta Bakal Gaet Pemain Baru Lagi ke Arsenal Musim Panas Ini

DECLAN Rice belum cukup, Mikel Arteta bakal gaet pemain baru lagi ke Arsenal musim panas ini. The Gunners – julukan Arsenal – nampaknya masih akan merekrut pemain baru sebelum bursa transfer musim panas ditutup.

The Gunners – julukan Arsenal – beraksi gila-gilaan di bursa transfer musim panas ini dengan menggaet tiga pemain mahal. Selain Declan Rice dari West Ham, mereka juga telah menggaet Kai Havertz dari Chelsea dan Jurrien Timber dari Ajax.

Arsenal merogoh kocek sebesar 60 juta pounds atau sekitar Rp1,1 triliun untuk menebus Havertz dari Chelsea, kemudian memboyong Timber dari Ajax Amsterdam dengan mahar 40 juta pounds atau sebesar Rp785 miliar. Dan yang sangat panas adalah menebus Rice dari West Ham dengan biaya 105 juta pounds atau sekitar Rp2 triliun lebih.

Meski sudah mengeluarkan banyak uang, Arsenal nampaknya masih belum puas. Pelatih Mikel Arteta pun mengindikasikan bahwa klubnya masih akan banyak belanja di sisa bursa transfer musim panas ini, yang masih panjang.

"Mari kita lihat. Masih ada banyak waktu di pasar transfer dan banyak berita (rumor) pada beberapa pemain kami juga," kata Arteta, dilansir dari Metro, Selasa (18/7/2023).