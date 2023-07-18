Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Anggap Declan Rice Bak Mercusuar, Mikel Arteta: Dia Akan Bantu Arsenal Bersinar

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |13:33 WIB
Anggap Declan Rice Bak Mercusuar, Mikel Arteta: Dia Akan Bantu Arsenal Bersinar
Pemain Arsenal, Declan Rice. (Foto: Instagram/arsenal)
A
A
A

LONDON - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta sangat senang dengan kehadiran Declan Rice di skuadnya pada musim 2023-2024 ini. Sebab bagi Arteta, Rice seperti mercusuar yang akan menyinari permainan Arsenal di musim ini.

Kehadiran Rice di Arsenal memang sesuatu yang sudah diincar oleh tim The Gunners pada musim panas 2023 tersebut. Tak heran kedatangannya langsung disambut hangat oleh Mikel Arteta.

Demi bisa mendatangkan pemain incaran itu, Arsenal sampai membuat Rice memecahkan rekor transfer pemain Inggris yang selama ini dipegang oleh Jack Grealish (Manchester City). Gelandang berusia 24 tahun itu pindah dari West Ham United ke Arsenal dengan mahar 116 juta euro (Rp1,9 triliun).

Arsenal pun memberikan Rice kontrak jangka panjang hingga Juni 2028. Kepindahan Rice ini tentu menambah kuat skuad The Gunners -julukan Arsenal. Sebelumnya, Arsenal sudah merekrut Kai Havertz dan Jurrien Timber.

Declan Rice resmi gabung Arsenal

Arteta menilai, kedatangan Rice akan berpengaruh positif untuk skuad The Gunners. Pelatih berpaspor Spanyol itu mengatakan, Rice adalah sosok berkualitas di dalam maupun luar lapangan.

"Saya melihatnya seperti mercusuar, bahwa dia bersedia untuk menerangi orang lain dan meningkatkan orang lain dan membuat tim lebih baik dan itu adalah kualitas yang luar biasa," ujar Arteta dikutip dari talkSPORT, Selasa (18/7/2023).

Halaman:
1 2
      
