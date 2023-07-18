Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Media Inggris Sebut 3 Calon Klub Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott di Musim 2023-2024, Ada FC Tokyo?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |13:00 WIB
Media Inggris Sebut 3 Calon Klub Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott di Musim 2023-2024, Ada FC Tokyo?
Elkan Baggott (tengah) bakal dipinjamkan ke klub Liga Inggris? (Foto: Instagram/Ipswich Town)
MEDIA Inggris, East Anglian Daily Times (EADT) menyebut tiga klub yang cocok untuk diperkuat pemain Ipswich Town, Elkan Baggott, di musim 2023-2024. Ketiga klub tersebut adalah Northampton Town, Bradford City dan St. Johnstone. Lantas, siapa saja mereka?

Sebelum kita membahas klub-klub di atas, Elkan Baggott kini berstatus pemain Ipswich Town, klub yang mentas di kasta kedua Liga Inggris, Divisi Championship. Elkan Baggott yang baru berusia 20 tahun terikat kontrak bersama Ipswich Town hingga 30 Juni 2025.

Elkan Baggott

(Elkan Baggott (tengah) saat menjalani tur pramusim bersama Ipswich Town)

Sayangnya, Elkan Baggott belum masuk rencana pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, di musim 2023-2024. Elkan Baggott bakal dipinjamkan ke klub lain dalam waktu dekat.

“Kami pikir yang terbaik bagi Elkan untuk mendapatkan menit bermain musim ini dan Elkan setuju dengan rencana itu (dipinjamkan ke klub lain)," kata Kieran McKenna mengutip dari TWTD.

"Kami telah berkomunikasi dengan klub yang berbeda, tidak ada yang terlalu dekat, tetapi mudah-mudahan itu akan diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan," lanjut mantan asisten pelatih di Manchester United tersebut.

Beberapa hari terakhir, FC Tokyo disebut-sebut bakal menjadi pelabuhan Elkan Baggott selanjutnya. Akun fanbase Timnas Indonesia, @garudarevolution.ina pun sudah mencium gelagat ini.

