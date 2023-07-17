Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Tak Pilih Kasih, Pemain Diaspora Belum Tentu Masuk Skuad Timnas Indonesia U-17

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |21:12 WIB
Bima Sakti Tak Pilih Kasih, Pemain Diaspora Belum Tentu Masuk Skuad Timnas Indonesia U-17
Bima Sakti tegaskan tidak pilih kasih dalam pemilihan pemain untuk skuad Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)
BIMA Sakti tak pilih kasih, pemain diaspora belum tentu masuk skuad Timnas Indonesia U-17. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, menegaskan bahwa hanya pemain yang sesuai dengan standar yang bakal lolos.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U-17 2023. Mereka melaksanakan pemusatan latihan (TC) hingga 28 Agustus 2023 mendatang, sebelum akhirnya berangkat ke Jerman untuk melaksanakan TC lanjutan.

Timnas Indonesia U-17

Di seleksi TC awal, Bima Sakti memanggil 34 nama, termasuk di antaranya adalah enam pemain keturunan alias diaspora yang tinggal di luar negeri. Mereka di antaranya adalah Welberlieskott de Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Qabiel Horrito, Aaron Liam Suitela, dan Aaron Nathan Ang.

Meskipun berstatus pemain diaspora, Bima Sakti tidak menjamin bahwa mereka akan masuk skuad akhir untuk Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-17 tersebut menegaskan bahwa skuadnya hanya akan diisi oleh para pemain yang sesuai standar.

“Kalau memang mereka bagus dibandingkan anak-anak yang sudah ada, ya akan saya ambil. Kalau enggak, lebih baik kita ambil anak-anak lokal yang telah berjuang di akademi dan SSB (Sekolah Sepak Bola),” tegas Bima Sakti, dilansir dari situs resmi PSSI, Senin (17/7/2023).

“Kita sudah sampaikan bahwa kriteria utama pasti kualitas. Kemudian sesuai posisi, (misalnya) postur tubuh harus seperti bek. Kiper mutlak (tingginya) 180 cm ke atas,”

