Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Didukung Pindah ke FC Tokyo, Disebut Bisa Lanjutkan Karier di Jerman atau Prancis!

PEMAIN Timnas Indonesia Elkan Baggott didukung pindah ke FC Tokyo. Sang bek tengah berusia 20 tahun dinilai bisa melanjutkan kariernya hingga ke Jerman atau Prancis setelah itu.

Masa depan Elkan Baggott bersama Ipswich Town sedang dipertanyakan pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Sebelumnya, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, telah mengonfirmasi bahwa Elkan Baggott akan dipinjamkan lagi untuk musim ini.

"Kami sedang melakukan diskusi itu," kata Kieran McKenna, mengutip dari laman resmi Ipswich Town.

"Saya harus berbicara dengan Elkan awal minggu depan, jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu," tambah juru taktik Ipswich Town itu.

Pada musim lalu, Baggott dipinjamkan ke klub Inggris lainnya. Namun kini, beredar kabar bahwa Baggott bisa dipinjamkan ke klub asal Jepang, FC Tokyo, sebagaimana kabar yang diedarkan akun Instagram @garudarevolution.ina.

“Beredar kabar Elkan Baggott dipinjamkan ke klub Tokyo FC,” demikian foto yang diunggah oleh akun tersebut, dikutip Senin (17/7/2023).