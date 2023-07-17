Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Minta Saddil Ramdani Perkuat Timnas Malaysia Setelah Nyanyikan Lagu Kebangsaan, Saddil Ramdani: Saya Bangga Jadi Orang Indonesia!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |18:04 WIB

Saddil Ramdani mengatakan bahwa dirinya bangga menjadi orang Indonesia (Foto: Instagram/saddilramdanii)




MASYARAKAT Malaysia minta Saddil Ramdani perkuat Timnas Malaysia setelah nyanyikan lagu kebangsaan. Namun, Saddil Ramdani menyatakan dengan tegas bahwa dirinya bangga menjadi orang Indonesia.

Saddil Ramdani merupakan pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Malaysia bersama klub Sabah FC. Di Liga Super Malaysia, lagu kebangsaan Malaysia diputar di setiap laga.



Baca Juga:


Lagu kebangsaan tersebut pun diputar sebelum Sabah FC berlaga. Saddil Ramdani pernah suatu ketika tertangkap kamera menyanyikan lagu Malaysia, seperti dalam video yang diunggah oleh akun @nocontextbolamy.

Dalam kolom komentar, para netizen Malaysia melihat Saddil pantas membela Timnas Malaysia. Mereka melihat Saddil telah memiliki semangat karena menyanyikan lagu kebangsaan tersebut.

“Tolong angkut masuk FAM Malaysia [PSSI-nya Malaysia]. Bakat dan semangat dah ada. Tak salahkan?” cuit akun @Ju****. “Yuk naturalisasikan Saddil,” kata akun @pf****.



      


