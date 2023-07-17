4 Klub Ini Difollow Lionel Messi di Instagram, Nomor 1 Tak Terduga!

SEBANYAK empat klub yang difollow Lionel Messi di Instagram akan dibahas di sini. Ada beberapa klub raksasa Inggris yang ternyata diikuti oleh pemain berjuluk La Pulga tersebut.

Lionel Messi baru saja memilih melanjutkan kariernya di Amerika Serikat dengan menerima pinangan Inter Miami. Namun, nyatanya hingga kini, dia belum mengikuti akun Instagram klub barunya tersebut.

Selepas setelah meninggalkan Paris Saint-Germain (PSG) pada bulan lalu, Messi pun langsung meng-unfollow akun Instagram klub asal Prancis tersebut. Namun, nyatanya ada empat klub yang diikuti oleh Lionel Messi di media sosial Instagram.

Berikut 4 Klub yang Difollow Lionel Messi di Instagram

4. Barcelona





Kecintaan Lionel Messi kepada Barcelona sudah bukan rahasia lagi. Meski gagal bersatu pada musim panas 2023 ini, Messi sempat dikabarkan memang ingin kembali ke Barcelona. Namun, masalah keuangan lagi-lagi menghalangi keinginannya.

Lionel Messi menghabiskan hampir seluruh kariernya di Barcelona. Tak ayal, dia pun masih mengikuti perkembangan mantan klubnya di Instagram.

3. Newell’s Old Boys





Ini juga tidak mengherankan karena Lionel Messi merupakan didikan akademi Newell’s Old Boys. Dia selalu menjadi pendukung Newell’s Old Boys, klub yang juga membesarkan Diego Maradona di awal kariernya.

Lionel Messi terpantau masih mengikuti Newell’s Old Boys di Instagram. Sebaliknya, Newell’s Old Boys pun terus mengikuti sang megabintang meski Messi tidak pernah benar-benar bermain untuk mereka.