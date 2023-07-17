Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Dapat Julukan Baru Setelah Bantu Jeonnam Dragons Bungkam Pemuncak Klasemen Liga 2 Korea Selatan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:32 WIB
Asnawi Mangkualam Dapat Julukan Baru Setelah Bantu Jeonnam Dragons Bungkam Pemuncak Klasemen Liga 2 Korea Selatan!
Asnawi Mangkualam dapat julukan baru setelah bantu Jeonnam Dragons menang atas Gyeongnam FC. (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)
A
A
A

ASNAWI Mangkualam mendapat julukan baru dari pemain Korea Selatan, Yoo Ji-ha, setelah membawa sang klub Jeonnam Dragons menang 2-0 atas pemuncak klasemen Liga Korea Selatan 2023, Gyeongnam FC pada Minggu 16 Juli 2023 malam WIB. Kapten Timnas Indonesia itu mendapat julukan “speed monster” dari sang rekan.

“Speed monster,” tulis Yoo Ji-ha yang juga pemain Jeonnam Dragons, mengomentari foto terbaru unggahan Asnawi Mangkualam, sekaligus merayakan kemenangan Jeonnam Dragons atas Gyeongnam FC.

Asnawi Mangkualam

Kata speed monster menujukan Asnawi Mangkualam memiliki kecepatan lari yang superkencang. Winger Manchester United Alejandro Garnacho yang dikenal mempunyai lari supercepat saja dibuat jatuh bangun oleh Asnawi Mangkualam.

Sebelumnya, Jeonnam Dragons juga memberi julukan kepada Asnawi Mangkualam. Jeonnam Dragons menyebut Asnawi Mangkualam sebagai sang benteng kemenangan, tepatnya setelah Jeonnam Dragons menang 1-0 atas Gimcheon Sangmu.

"Ewako! Ini adalah Asnawi, The Winning Stronghold (Sang benteng kemenangan)," tulis Jeonnam Dragons di Instagram resminya pada Jumat, 9 Juni 2023.

Karena itulah, Asnawi Mangkualam terus diandalkan Jeonnam Dragons. Tak sekadar kuat dalam bertahan, eks pemain PSM Makassar ini juga bisa diandalkan untuk menyerang.

