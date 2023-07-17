Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-17 Jelang Lawan Barcelona: Tidak Lolos Kualifikasi tapi Main di Piala Dunia U-17 2023!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:26 WIB
Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-17 Jelang Lawan Barcelona: Tidak Lolos Kualifikasi tapi Main di Piala Dunia U-17 2023!
Timnas Indonesia U-17 mempersiapkan diri jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam sindir Timnas Indonesia U-17 jelang lawan Barcelona. Skuad Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U-17 2023.

Timnas Indonesia U-17 memang akan tampil di gelaran Piala Dunia U-17 2023, yang akan digelar pada November-Desember 2023 mendatang. Hal itu karena Indonesia terpilih sebagai tuan rumah, menggantikan Peru.

Bima Sakti

Dalam mempersiapkan timnya, pelatih Bima Sakti mengonfirmasi Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi tim akademi Barcelona Juvenil A. Sebab, Barcelona Juvenil A akan berada di Indonesia dalam waktu dekat untuk ajang International Youth Championship (IYC) 2023.

Indonesia menjadi tuan rumah di ajang tersebut. Selain Barcelona, tim akademi Real Madrid juga diwartakan akan ikut serta dalam turnamen.

Kabar ini nyatanya menjadi sorotan bagi media Vietnam, The Thao 247. Mereka juga sebelumnya sudah pernah menyoroti keberadaan Indonesia di kompetisi tersebut meski tidak lolos secara kualifikasi.

Halaman: 1 2
1 2
      
