HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Didesak Panggil Penyerang Ganas Ini ke Timnas Indonesia Gara-Gara Menggila di Liga 1 2023-2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |14:02 WIB
Shin Tae-yong Didesak Panggil Penyerang Ganas Ini ke Timnas Indonesia Gara-Gara Menggila di Liga 1 2023-2024!
Shin Tae-yong dituntut panggil Ramadhan Sananta ke Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong didesak memanggil Ramadhan Sananta ke Timnas Indonesia setelah penyerang Persis Solo itu tampil gila di Liga 1 2023-2024. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong sempat mencampakkan Ramadhan Sananta saat Timnas Indonesia melakoni dua laga FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina.

Meski Ramadhan Sananta berstatus mesin gol PSM Makassar di Liga 1 2022-2023 dan top skor SEA Games 2023, Shin Tae-yong tidak tertarik memanggil eks pemain Persikabo 1973 itu. Alih-alih memanggil Ramadhan Sananta, Shin Tae-yong justru menyertakan Dendy Sulistiawan (Bhayangkara FC) dan Dimas Drajad (Persikabo 1973) ke skuad Garuda.

Dendy Sulistyawan

(Dendy Sulistiawan, penyerang Timnas Indonesia yang masih mandul di Liga 1 2023-2024)

Hasilnya, Dendy Sulistiawan dan Dimas Drajad tampil minor. Mereka gagal mencetak gol sehingga Timnas Indonesia cuma bermain 0-0 kontra Palestina, plus tumbang 0-2 dari Argentina.

Performa minor Dendy Sulistiawan dan Dimas Drajad berlanjut di Liga 1 2023-2024. Baik Dendy Sulistiawan dan Dimas Drajad sama-sama gagal mencetak gol dalam tiga laga awal yang dijalani masing-masing tim di Liga 1 2023-2024.

Kondisi di atas berbanding terbalik dengan Ramadhan Sananta. Meski berstatus pemain anyar Persis Solo, Ramadhan Sananta cepat beradaptasi.

Terbukti dari tiga pertandingan yang dijalani bersama Persis Solo di Liga 1 2023-2024, Ramadhan Sananta mengemas dua gol. Ramadhan Sananta masing-masing mencetak satu gol saat Persis Solo kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya dan ketika Laskar Samber Nyawa menang 2-1 atas Borneo FC.

Halaman:
1 2
      
