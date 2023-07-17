Bahas Target di Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Hanya Mau Timnas Indonesia U-17 Berikan yang Terbaik

BALI - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tak mau terlalu membebankan pikiran para pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 yang akan tampil di Piala Dunia U-17 2023. Untuk itu, soal target Erick Thohir tak mau muluk-muluk, ia hanya mau Garuda Asia berikan yang terbaik di turnamen akbar tersebut.

Erick Thohir berkata seperti itu karena ia tahu betul perjalanan skuad Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023 nanti tidak akan mudah. Karena itulah, daripada memberikan target, Erick hanya meminta para pemain Timnas Indonesia U-17 fokus untuk mengeluarkan permainan terbaik mereka.

Sebagaimana diketahui, tim asuhan Bima Sakti itu lolos ke Piala Dunia U-17 2023 karena keistimewaan dengan status tuan rumah. Timnas Indonesia U-17 saat ini pun sedang dibentuk dengan adanya seleksi di 12 kota.

Karena tahu lawan-lawan merupakan tim-tim kuat, Erick Thohir mengatakan tidak ada target multak untuk Timnas Indonesia U-17 pada Piala Dunia U-17 2023. Sebab, dia paham ajang itu cukup berat buat tim tersebut karena berjumpa negara-negara yang dihuni pemain berkualitas.

"(Target?) berbuat yang terbaik. Akan tetapi, jangan juga menjadi tekanan," ucap Erick Thohir di Bali, Senin (17/7/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan Presiden Republik Indonesia Jokowi pun sama tidak membebani target buat tim itu. Terpenting, para pemain Timnas Indonesia U-17 dapat bermain lepas untuk menunjukkan bakat-bakat yang dimiliki.