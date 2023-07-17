Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Siapkan 8 Stadion untuk Piala Dunia U-17 2023, Termasuk Stadion Pakansari dan JIS

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |07:29 WIB
PSSI Siapkan 8 Stadion untuk Piala Dunia U-17 2023, Termasuk Stadion Pakansari dan JIS
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

BALI - PSSI dipastikan mengajukan 6-8 stadion untuk dicek oleh FIFA untuk Piala Dunia U-17 2023. Enam stadion merupakan hasil persiapan Piala Dunia U-20 2023 dan dua lagi disebut-sebut adalah Jakarta International Stadium (JIS) dan stadion di Bogor.

Erick sejatinya tak menyampaikan secara detail stadion mana di Bogor yang akan diajukan untuk menjadi venue Piala Dunia U-17 2023. Tetapi, di Bogor saat ini hanya ada satu stadion yang menjadi langganan perhelatan ajang sepakbola internasional, yakni Stadion Pakansari.

Hal itu pun bertambah kuat karena Stadion yang terletak di Kabupaten Bogor itu akan dilakukan renovasi pada awal Agustus nanti. Kondisi itu pun membuat Persikabo 1973 terusir dari markasnya sementara.

Erick Thohir mengatakan PSSI memang sedang menyiapkan delapan stadion yang akan ditinjau oleh FIFA. Enam stadion adalah yang awalnya disiapkan untuk Piala Dunia U-20, yakni Gelora Bung Karno, Jakabaring, Si Jalak Harupat, Manahan, Gelora Bung Tomo, dan Kapten I Wayan Dipta.

Stadion Pakansari

"Ya, enam sampai delapan. Kami sudah meeting sama FIFA. FIFA akan mulai mengirim tim, tapi nanti bulannya saya kasih tahu untuk pengecekan ulang," kata Erick Thohir di Bali, Minggu (16/7/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan FIFA akan lebih dahulu meninjau stadion-stadion tambahan karena enam stadion awal sudah ditinjau. Salah satu stadion tambahan adalah Jakarta International Stadium (JIS).

Halaman:
1 2
      
