HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Jadi ke Qatar, Erick Thohir Pastikan TC Timnas Indonesia U-17 Fokus di Jerman

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |06:46 WIB
Tak Jadi ke Qatar, Erick Thohir Pastikan TC Timnas Indonesia U-17 Fokus di Jerman
Ketum PSSI, Erick Thohir saat memantau seleksi Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

BALI – Pemusatan latihan (TC) Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 dipastikan tidak hanya akan digelar di Tanah Air, tapi juga di luar negeri. Awalnya Qatar masuk ke dalam jadwal, namun Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memastikan skuad Garuda Asia batal ke Qatar dan hanya akan fokus di Jerman saja.

Berbagai cara dilakukan PSSI untuk dapat memperkuat Timnas Indonesia U-17 secara instan. Pasalnya, Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia tersebut akan berlangsung beberapa bulan lagi, tepatnya pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

Dalam waktu yang mepet itu, PSSI mencari solusi terbaik agar tim asuhan Bima Sakti itu bisa fokus menjalani latihan. TC di luar negeri menjadi salah satu agenda Timnas Indonesia U-17 dan sudah ditentukan Garuda Asia hanya akan berlatih di Jerman dan Indonesia saja.

Sebagaimana diketahui, Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17 saat ini sedang dibentuk untuk Piala Dunia U-17. Hal itu ditandai seleksi pemain di 12 kota yang masih berlangsung.

Seleksi Timnas Indonesia U-17

Erick Thohir mengatakan paling terpenting saat ini skuad tim asuhan Bima Sakti itu terbentuk dahulu. Setelah itu, baru akan ditempa di Jakarta dan berlanjut TC ke luar negeri.

"Rencana yang di 12 kota ini kami akan bergabung di Agustus TC-nya (di Jakarta). Diseleksi ulang lagi untuk baru kami kirim ke Jerman, ya," ucap Erick Thohir di Bali, Minggu (16/7/2023).

