Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Soroti Timnas Indonesia U-17 yang Bakal Jajal Barcelona Jelang Piala Dunia U-17 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |06:37 WIB
Media Malaysia Soroti Timnas Indonesia U-17 yang Bakal Jajal Barcelona Jelang Piala Dunia U-17 2023
Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola, menyoroti Timnas Indonesia U-17 yang bakal jajal Barcelona. Menurut media Malaysia tersebut, pertandingan melawan Barcelona Juvenil A itu menjadi salah satu laga uji coba skuad Garuda Asia untuk memperkuat diri jelang Piala Dunia U-17 2023.

“Skuad Indonesia U-17 akan menghadapi tim muda Barcelona untuk persiapan Piala Dunia U-17 yang berlangsung November ini,” bunyi pernyataan Makan Bola di artikel mengenai Skuad Muda Indonesia Bakal Lawan Barcelona, dikutip Senin (17/7/2023).

“Laga persahabatan antara Garuda Asia melawan Barcelona Juvenil A (Barcelona U-17) akan digelar pada 2 Agustus mendatang,” lanjut pernyataan Makan Bola

Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, sudah mengonfirmasi bahwa skuad Garuda Asia akan menatang tim muda Barcelona U-17 di Indonesia. Ia pun mengaku senang karena PSSI sudah mencari lawan yang kuat untuk Timnas Indonesia U-17.

Seleksi Timnas Indonesia U-17

Sebab Timnas Indonesia U-17 memang membutuhkan tim latih tanding yang berkelas dunia. Mengingat kompetisi yang diikuti oleh pasukan Bima Sakti itu adalah Piala Dunia U-17 2023.

“Kami memang memiliki agenda itu (laga melawan Barcelona Juvenil A). Ya, Alhamdulillah PSSI mengaturnya, memberi kami kesempatan untuk bermain dengan mereka," ujar Bima Sakti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638417/atlet-triathlon-andy-wibowo-kepincut-teknologi-sepatu-lari-karya-anak-bangsa-bnx.webp
Atlet Triathlon Andy Wibowo Kepincut Teknologi Sepatu Lari Karya Anak Bangsa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/03/02/kiper_persib_bandung_teja_paku_alam.jpg
Teja Paku Alam Beri Peringatan Keras Jelang Duel Panas Bali United vs Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement