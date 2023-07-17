Media Malaysia Soroti Timnas Indonesia U-17 yang Bakal Jajal Barcelona Jelang Piala Dunia U-17 2023

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola, menyoroti Timnas Indonesia U-17 yang bakal jajal Barcelona. Menurut media Malaysia tersebut, pertandingan melawan Barcelona Juvenil A itu menjadi salah satu laga uji coba skuad Garuda Asia untuk memperkuat diri jelang Piala Dunia U-17 2023.

“Skuad Indonesia U-17 akan menghadapi tim muda Barcelona untuk persiapan Piala Dunia U-17 yang berlangsung November ini,” bunyi pernyataan Makan Bola di artikel mengenai Skuad Muda Indonesia Bakal Lawan Barcelona, dikutip Senin (17/7/2023).

“Laga persahabatan antara Garuda Asia melawan Barcelona Juvenil A (Barcelona U-17) akan digelar pada 2 Agustus mendatang,” lanjut pernyataan Makan Bola

Sebelumnya pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, sudah mengonfirmasi bahwa skuad Garuda Asia akan menatang tim muda Barcelona U-17 di Indonesia. Ia pun mengaku senang karena PSSI sudah mencari lawan yang kuat untuk Timnas Indonesia U-17.

Sebab Timnas Indonesia U-17 memang membutuhkan tim latih tanding yang berkelas dunia. Mengingat kompetisi yang diikuti oleh pasukan Bima Sakti itu adalah Piala Dunia U-17 2023.

“Kami memang memiliki agenda itu (laga melawan Barcelona Juvenil A). Ya, Alhamdulillah PSSI mengaturnya, memberi kami kesempatan untuk bermain dengan mereka," ujar Bima Sakti.