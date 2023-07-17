Marselino Ferdinan Cetak 2 Gol Kelas Dunia ke Gawang FC Groningen, Siap Jadi Mesin Gol KMSK Deinze di Musim 2023-2024?

MARSELINO Ferdinan cetak 2 gol kelas dunia ke gawang FC Groningen, siap jadi mesin gol KMSK Deinze di musim 2023-2024? Sekadar diketahui, wonderkid Timnas Indonesia itu dimainkan saat KMSK Deinze melakoni laga pramusim 2023-2024 kontra tim asal Belanda, FC Groningen.

Pada pertandingan yang berlangsung di lapangan SV Wissel, Minggu 16 Juli 2023) dini hari WIB itu, KMSK Deinze kalah dari FC Groningen dengan skor 2-5. FC Groningen unggul lebih dulu 1-0 pada menit ke-15 via aksi Van Veen.

Barulah setelah Marselino Ferdinan dimainkan dari bangku cadangan, KMSK Deinze langsung berbalik unggul menjadi 2-1. Gelandang serang 18 tahun itu sukses mencetak dwigol pada menit menit 37 dan 42.

Namun sayang, KMSK Deinze tak mampu mempertahankan keunggulannya hingga laga berakhir. FC Groningen berhasil membalikkan keadaan menjadi 5-2 lewat aksi Blokzjil (46’), Van Kaam (65’), Van Bergen (70’), dan Postema (120’).

Terlepas dari kekalahan itu, Marselino Ferdinan sukses mencetak dua gol kelas dunia untuk KMSK Deinze. Gol pertama yang dicetak eks pemain Persebaya Surabaya ini pada laga tersebut sangat berkelas karena dia sukses melewati lima pemain secara sekaligus.

Awalnya, Marselino Ferdinan mendapat bola di dekat kotak penalti, kemudian langsung melewati dua lawan yang ada di hadapannya. Lalu, ada dua pemain lagi yang membayanginya, namun tak mampu menghentikan pemain Timnas Indonesia itu.