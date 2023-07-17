Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Cetak 2 Gol Kelas Dunia ke Gawang FC Groningen, Siap Jadi Mesin Gol KMSK Deinze di Musim 2023-2024?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |06:16 WIB
Marselino Ferdinan Cetak 2 Gol Kelas Dunia ke Gawang FC Groningen, Siap Jadi Mesin Gol KMSK Deinze di Musim 2023-2024?
Marselino Ferdinan kala membela KSMK Deinze. (Foto: KMSK Deinze)
A
A
A

MARSELINO Ferdinan cetak 2 gol kelas dunia ke gawang FC Groningen, siap jadi mesin gol KMSK Deinze di musim 2023-2024? Sekadar diketahui, wonderkid Timnas Indonesia itu dimainkan saat KMSK Deinze melakoni laga pramusim 2023-2024 kontra tim asal Belanda, FC Groningen.

Pada pertandingan yang berlangsung di lapangan SV Wissel, Minggu 16 Juli 2023) dini hari WIB itu, KMSK Deinze kalah dari FC Groningen dengan skor 2-5. FC Groningen unggul lebih dulu 1-0 pada menit ke-15 via aksi Van Veen.

Marselino Ferdinan

Barulah setelah Marselino Ferdinan dimainkan dari bangku cadangan, KMSK Deinze langsung berbalik unggul menjadi 2-1. Gelandang serang 18 tahun itu sukses mencetak dwigol pada menit menit 37 dan 42.

Namun sayang, KMSK Deinze tak mampu mempertahankan keunggulannya hingga laga berakhir. FC Groningen berhasil membalikkan keadaan menjadi 5-2 lewat aksi Blokzjil (46’), Van Kaam (65’), Van Bergen (70’), dan Postema (120’).

Terlepas dari kekalahan itu, Marselino Ferdinan sukses mencetak dua gol kelas dunia untuk KMSK Deinze. Gol pertama yang dicetak eks pemain Persebaya Surabaya ini pada laga tersebut sangat berkelas karena dia sukses melewati lima pemain secara sekaligus.

Awalnya, Marselino Ferdinan mendapat bola di dekat kotak penalti, kemudian langsung melewati dua lawan yang ada di hadapannya. Lalu, ada dua pemain lagi yang membayanginya, namun tak mampu menghentikan pemain Timnas Indonesia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180407/inews_media_group_finis_ketiga_di_media_cup_2025-1e9t_large.jpg
iNews Media Group Finis Posisi 3 di Media Cup 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180263/radja_nainggolan_menyoroti_perubahan_nasib_sandy_walsh_sejak_membela_timnas_indonesia-x2CX_large.jpg
Radja Nainggolan Soroti Perubahan Nasib Sandy Walsh sejak Bela Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180197/dewa_united-yK7c_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Dewa United Menang 4-0 atas Tainan City: Disalip Kamboja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180059/justin_hubner-G086_large.jpg
Statistik Mentereng Justin Hubner saat Antar Fortuna Sittard Bungkam Gemert 1-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638547/10-manajer-sepak-bola-tersukses-sepanjang-masa-sir-alex-koleksi-50-trofi-hqo.webp
10 Manajer Sepak Bola Tersukses Sepanjang Masa: Sir Alex Koleksi 50 Trofi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_andalan_persib_bandung_thom_haye.jpg
Sahabat Jadi Lawan! Tim Receveur Siap Hancurkan Thom Haye di Laga Panas Bali United Vs Persib 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement