Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Firman Utina Apresiasi Antuasisme Tinggi di Tangerang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |01:21 WIB
Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Firman Utina Apresiasi Antuasisme Tinggi di Tangerang
Seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 terus berlanjut. (Foto: PSSI)
A
A
A

TANGERANG – Legenda Timnas Indonesia, Firman Utina, ikut serta dalam seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Dia pun memberi apresiasi kepada para peserta dalam seleksi pemain yang digelar di Tangerang, Banten, Minggu 16 Juli 2023.

Firman sendiri mengaku sudah mengantongi nama-nama pemain yang potensial untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya di Jakarta. Nantinya, deretan pemain potensial itu akan mengikuti tahap seleksi berikutnya bersama Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti.

Seleksi pemain Timnas Indonesia U-17

"Kami melihat antusias, semangat, kerja keras yang luar biasa dari pemain-pemain yang ikut di seleksi Tangerang ini,” ujar Firman Utina, dilansir dari laman resmi PSSI, Senin (17/7/2023).

“Mayoritas peserta dari provinsi Banten, namun ada juga dari provinsi lainnya. Di sini kami memainkan game sebanyak 7 kali pertandingan,” lanjutnya.

“Setelah memantau tadi, kami sudah menyaring nama-nama pemain yang potensi untuk dikirim mengikuti seleksi tim U-17 Indonesia di Jakarta,” jelas Firman Utina.

“Kriteria pemain tentu seperti yang diinginkan oleh pelatih Bima Sakti yakni punya mental yang bagus, postur tubuh yang ideal, skill yang oke, disiplin, kekuatan, komunikasi, VO2max dan lain-lainnya," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 saat ini dalam proses pembentukan lewat seleksi yang digelar di 12 kota. Hal ini dilakukan sebagai proses dalam persiapan untuk mengikuti Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember.

Pada Minggu 16 Juli 2023, seleksi digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Tak main-main, sebanyak 140 pemain mengikuti seleksi ini untuk mengejar impian mereka membela Tim Garuda Muda di turnamen sepakbola U-17 terakbar di dunia tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638457/federasi-gimnastik-internasional-gandeng-dua-raksasa-teknologi-siapkan-program-kebugaran-khusus-bnp.webp
Federasi Gimnastik Internasional Gandeng Dua Raksasa Teknologi, Siapkan Program Kebugaran Khusus
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/03/02/kiper_persib_bandung_teja_paku_alam.jpg
Teja Paku Alam Beri Peringatan Keras Jelang Duel Panas Bali United vs Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement