Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Firman Utina Apresiasi Antuasisme Tinggi di Tangerang

Seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023 terus berlanjut. (Foto: PSSI)

TANGERANG – Legenda Timnas Indonesia, Firman Utina, ikut serta dalam seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Dia pun memberi apresiasi kepada para peserta dalam seleksi pemain yang digelar di Tangerang, Banten, Minggu 16 Juli 2023.

Firman sendiri mengaku sudah mengantongi nama-nama pemain yang potensial untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya di Jakarta. Nantinya, deretan pemain potensial itu akan mengikuti tahap seleksi berikutnya bersama Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti.

"Kami melihat antusias, semangat, kerja keras yang luar biasa dari pemain-pemain yang ikut di seleksi Tangerang ini,” ujar Firman Utina, dilansir dari laman resmi PSSI, Senin (17/7/2023).

“Mayoritas peserta dari provinsi Banten, namun ada juga dari provinsi lainnya. Di sini kami memainkan game sebanyak 7 kali pertandingan,” lanjutnya.

“Setelah memantau tadi, kami sudah menyaring nama-nama pemain yang potensi untuk dikirim mengikuti seleksi tim U-17 Indonesia di Jakarta,” jelas Firman Utina.

“Kriteria pemain tentu seperti yang diinginkan oleh pelatih Bima Sakti yakni punya mental yang bagus, postur tubuh yang ideal, skill yang oke, disiplin, kekuatan, komunikasi, VO2max dan lain-lainnya," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 saat ini dalam proses pembentukan lewat seleksi yang digelar di 12 kota. Hal ini dilakukan sebagai proses dalam persiapan untuk mengikuti Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember.

Pada Minggu 16 Juli 2023, seleksi digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Tak main-main, sebanyak 140 pemain mengikuti seleksi ini untuk mengejar impian mereka membela Tim Garuda Muda di turnamen sepakbola U-17 terakbar di dunia tersebut.