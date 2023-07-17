Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Pisah dari Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Terima Rp1,6 Miliar per Bulan dari CR7 Seumur Hidup!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |00:32 WIB
Jika Pisah dari Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Terima Rp1,6 Miliar per Bulan dari CR7 Seumur Hidup!
Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez. (Foto: Instagram/@georginagio)
A
A
A

GEORGINA Rodriguez akan terima Rp1,6 miliar per bulan seumur hidup jika pisah dari Cristiano Ronaldo. Hal itu bakal terjadi karena ternyata ada perjanjian yang dibuat pasangan itu dalam menjalin hubungan asmara.

Kisah asmara Cristiano Ronaldo dengan Georgina Rodriguez tentunya sudah bukan rahasia lagi. Hubungan mereka kerap jadi sorotan karena selalu terlihat mesra dalam berbagai kesempatan.

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez

Hubungan asmara Ronaldo dengan Georgina Rodriguez sendiri diketahui lama. Benih-benih asmara sudah hadir sejak keduanya berjumpa pada 2016.

Dari jalinan asmaranya, Ronaldo dan Georgina sudah dikaruniai buah hati. Mereka memiliki dua putri cantik bernama Alana Martina dan juga Bella Esmeralda.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
