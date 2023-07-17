Jika Pisah dari Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Terima Rp1,6 Miliar per Bulan dari CR7 Seumur Hidup!

GEORGINA Rodriguez akan terima Rp1,6 miliar per bulan seumur hidup jika pisah dari Cristiano Ronaldo. Hal itu bakal terjadi karena ternyata ada perjanjian yang dibuat pasangan itu dalam menjalin hubungan asmara.

Kisah asmara Cristiano Ronaldo dengan Georgina Rodriguez tentunya sudah bukan rahasia lagi. Hubungan mereka kerap jadi sorotan karena selalu terlihat mesra dalam berbagai kesempatan.

Hubungan asmara Ronaldo dengan Georgina Rodriguez sendiri diketahui lama. Benih-benih asmara sudah hadir sejak keduanya berjumpa pada 2016.

Dari jalinan asmaranya, Ronaldo dan Georgina sudah dikaruniai buah hati. Mereka memiliki dua putri cantik bernama Alana Martina dan juga Bella Esmeralda.